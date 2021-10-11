Висновки вчені зробили на основі фотографій, які надіслав на Землю Perseverance. Вони вважають, що в кратері, який 3,7 мільярда років тому був озером, траплялися раптові паводки такої сили, що їх інтенсивності було достатньо для перенесення вниз за течією великих валунів.

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Що відомо

Марсохід зараз знаходиться у кратері Езеро діаметром 45 кілометрів. Ще до початку місії науковці припускали, що на цьому місці мільярди років тому протікала річка, оскільки дно кратера в деяких місцях має характерну віялоподібну структуру, що було видно на знімках з орбіти. В NASA сподівались, що там могли зберегтися сліди біологічного життя.



Схематичне зображення древнього озера в кратері Езеро / Фото NASA

Марсохід, перебуваючи уже в кратері, надіслав знімки пагорба, який називають Kodiak — це частина скупчення, частково зруйнованого ерозією.

Вчені вивчили його і прийшли до висновку, що відкладення були нанесені водою, а не іншими процесами.

Знімки також показують, що в кратері траплялися паводки.

Імовірно, вони переносили на десятки кілометрів вниз за течією великі валуни. Вони накопичувалися на дні озера – це видно на знімках.



Цей знімок показує положення марсохода Perseverance і пагорба Kodiak / Фото NASA

На фотографіях ровера помітили валуни діаметром до метра і вагою до декількох тонн. За словами дослідників, вони не могли утворитися там самостійно, а отже були принесені з іншого місця. Для переміщення такої ваги потрібен потужний потік води – близько 3000 м3/с.



Осадові породи у кратері / Фото NASA



Відкладення та сліди ерозії на Kodiak / Фото NASA​

Нагадаємо, нещодавно вчені знайшли бактерію, здатну тераформувати марсіанський ґрунт. Відкриття дозволить полегшити життя майбутніх колоністів, оскільки вони зможуть вирощувати овочі для харчування в агресивному марсіанському ґрунті.