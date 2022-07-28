У глибинах Тихого океану знайшли десятки невідомих раніше істот

Одразу дві групи вчених, які працювали окремо в різних точках Тихого океану, відкрили істот, раніше невідомих науці. Більшість із них – це різновиди морського огірка, а одна взагалі більше схожа на квітку.

Вчені, які знайшли першу невідому істоту, працюють для проєкту Ocean Exploration Trust й опублікували свій звіт у журналі Invertebrate Systematics, а коротко про це розповіло видання LiveScience. Другі дослідники – з Музею природної історії Великої Британії. Вони описали цілий набір тварин, серед яких морські огірки, й опублікували свою працю на ZooKeys.

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Квітка чи ручка

Перша група вчених з борту судна Nautilus, яке виконувало дослідницьку місію на глибині 2994 метрів, помітила щось, що зовнішнім виглядом нагадує плаваючу квітку. Дивний об'єкт виявили 7 липня у Тихому океані в районі підводної гори біля Гавайських островів. Це місце вивчали й раніше, а тому більше не відвідували його.

Дослідники кажуть, що ніколи не бачили нічого подібного, хоча є фахівцями у вивченні підводного світу. Вони мають дві версії пояснення побаченого:

Згідно з однією з них, їм пощастило виявити в морських глибинах новий вид тварини.

Інше пояснення передбачає, що йдеться про вид Solumbellula monocephalus, який називається "морською ручкою". Він близький до таких мешканців глибин, як медузи, корали та гідри.

Якщо правдивою є друга версія, дослідники з Nautilus все одно розчарованими не будуть, адже спостереження "ручок" мали одиничний характер і були зроблені у водах Атлантики та в Індійському океані. Таким чином вони стануть першими, хто побачив представників цього виду в Тихому океані.

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Десятки нових видів

У другому випадку фахівці з Музею природної історії Великої Британії використали дистанційно керований апарат для збирання зразків у центральній частині Тихого океану. Як повідомляє звіт, із 55 виявлених екземплярів 48 належали до різних видів.

Знайдені тварини включають сегментованих черв'яків, безхребетних з того ж сімейства, що і багатоніжки, морських тварин, близьких до медуз, та різні види коралів.

36 екземплярів знайшли на глибині понад 4,8 тисячі метрів, два — на схилі підводної гори на глибині 4,1 тисячі метрів, а 17 — на глибині від 3 до 3,5 тисячі метрів.

Різновид морського огірка Psychropotes verrucicaudatus (1), глибоководна морська зірка Freyastera tuberculata (2), морський огірок Psychronaetes (3), неідентифікований вид (4), ще один різновид морського огірка (5), морський огірок Peniagone vitrea (6) та вид морського їжака Kamptosoma abyssale (7): фото ZooKeys

Це дослідження важливе не лише через кількість виявлених потенційно нових видів, а й тому, що ці зразки мегафауни раніше вивчалися лише за зображеннями морського дна. Без зразків та даних ДНК, які вони містять, ми не можемо правильно ідентифікувати тварин та зрозуміти, скільки існує різних видів,

– каже доктор Гуадалупе Брібеска-Контрерас, провідний автор дослідження.

Вчені досі працюють над цим дослідженням, намагаючись розпізнати й описати всі знайдені види.