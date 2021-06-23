Вчені знайшли у бурштині прадавній гриб, який зомбує жертву

Деякі види грибів здатні зомбувати свою жертву, щоб та виконували певні дії. Часто жертвами стають мурахи, з яких гриб потім виростає. Вчені знайшли бурштин із зомбованою мурахою, якому багато мільйонів років.

Гриб називається Ophiocordyceps unilateralis. Коли його спори заражають мурах, то ефективно захоплюють нервову систему комахи, змушуючи її проти своєї волі підійматися на високу рослину та міцно притискати свої щелепи до нижньої сторони листа. Там мураха помирає, а з її голови виростає грибкове стебло, яке в кінцевому підсумку випускає нові спори на землю, щоб заразити наступних мурах.

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Вражена грибком прадавня мураха / Фото Oregon State University

Більше про відкриття вчених

Дослідники з Університету штату Орегон виявили найстаріший з відомих зразків грибкового паразита, який полює на мурах в шматку бурштину. Вік знахідки – близько 50 мільйонів років.

Жертва паразита – добре відома науковцям мураха-тесляр. Та гриб, судячи з усього, належить до невідомого роду та виду, який першовідкривачі назвали Allocordyceps baltica.

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Основний процес здається таким самим, як й у сучасних грибів. Та є відмінності з кількома новими стадіями розвитку. Зокрема, аскома – плодове тіло, що вивільняє спори, – росте не з голови мурахи, а з прямої кишки

Якщо придивитися до фотографій, то можна побачити велику помаранчеву чашоподібну аскому з перитеціями – структурами в формі колб, які випускають спори. Вегетативна частина грибка виходить з прямої кишки мурахи та з шиї.

Також на фотографіях присутні гриби, які відділені від мурахи. Це теж Allocordyceps baltica.

Вченим належить ретельно дослідити знахідку, щоб краще зрозуміти, чим прадавні гриби-паразити відрізнялися від сучасних та виявити, чому відбулися зміни.