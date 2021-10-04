Вчені знайшли бактерію, здатну тераформувати марсіанський ґрунт

Мрія про колонізацію Марса дедалі ближча до її здійснення. Вчені активно працюють над полегшенням життя майбутніх колоністів, зокрема технологіями будівництва житла. Нове ж дослідження стосується тераформування Червоної планети.

Першим марсіанським поселенцям необхідно буде самостійно вирощувати собі їжу. Проте сухий і кам'янистий місцевий ґрунт малопридатний для рослин – у ньому немає азоту, найнеобхіднішого поживного елемента для рослин. Врожай у такому місці, якщо й з'явиться, буде вкрай мізерним. Однак рішення, схоже, знайдено.

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Чудо-бактерія

Науковці з Університету Колорадо, що у США, знайшли спосіб підвищити якість інопланетного ґрунту, додавши в неї симбіотичну бактерію. Вона отримує азот з повітря.

В рамках експерименту кілька горщиків наповнили імітацією марсіанського ґрунту і посадили у нього конюшину.

У деякі горщики додали бактерію Sinorhizobium meliloti.

У результаті рослини в тих горщиках, де були бактерії, розвивалися краще : коренева система і пагони були більшими на 75 відсотків у порівнянні зі зразками, які росли в реголіті без бактерій.

: коренева система і пагони були більшими на 75 відсотків у порівнянні зі зразками, які росли в реголіті без бактерій. При цьому аналізи показали, що бактерія не насичує азотом насколишній ґрунт. Ймовірно, вона якимось чином напряму віддає його рослинам.

Якщо це так, відкриття дає надію на подальше тераформування планети. З часом реголіт Марса можна було б зробити придатним для вирощування сільськогосподарських культур. Бактерії потенційно можуть узяти на озброєння марсіанські фермери.