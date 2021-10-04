Першим марсіанським поселенцям необхідно буде самостійно вирощувати собі їжу. Проте сухий і кам'янистий місцевий ґрунт малопридатний для рослин – у ньому немає азоту, найнеобхіднішого поживного елемента для рослин. Врожай у такому місці, якщо й з'явиться, буде вкрай мізерним. Однак рішення, схоже, знайдено.
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Чудо-бактерія
- Науковці з Університету Колорадо, що у США, знайшли спосіб підвищити якість інопланетного ґрунту, додавши в неї симбіотичну бактерію. Вона отримує азот з повітря.
- В рамках експерименту кілька горщиків наповнили імітацією марсіанського ґрунту і посадили у нього конюшину.
- У деякі горщики додали бактерію Sinorhizobium meliloti.
- У результаті рослини в тих горщиках, де були бактерії, розвивалися краще: коренева система і пагони були більшими на 75 відсотків у порівнянні зі зразками, які росли в реголіті без бактерій.
- При цьому аналізи показали, що бактерія не насичує азотом насколишній ґрунт. Ймовірно, вона якимось чином напряму віддає його рослинам.
Якщо це так, відкриття дає надію на подальше тераформування планети. З часом реголіт Марса можна було б зробити придатним для вирощування сільськогосподарських культур. Бактерії потенційно можуть узяти на озброєння марсіанські фермери.