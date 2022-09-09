Астрономи відкрили багато планет, які наполовину складаються з води, але життя там навряд чи є

Переважна більшість зірок у нашій галактиці – червоні карлики, невеликі й тьмяні. Тому особливо важливим є питання про те, який вигляд мають планети біля таких світил, і чи можливе на них життя. Вчені перевірили усі відомі відкриті планети біля таких зір і виявили, що багато світів можуть містити величезну кількості вологи – що, втім, навряд чи робить їх населеними.

Астрономи проаналізували маси й радіуси 43-х планет, що обертаються біля червоних карликів в галактиці Молочний Шлях. Робота показала, що вони діляться, в основному, на три популяції, які різко відрізняються одна від одної за щільністю та іншими характеристиками.

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По-перше, це компактні тверді світи на кшталт Землі або Марса; по-друге – газові карлики, "міні-нептуни", багаті на водень і гелій.

Третю групу становлять планети раніше невідомого типу, невеликі й такі, що вирізняються доволі низькою щільністю. Таку особливість можна пояснити великим вмістом у них води – речовини, яка досить широко поширена в космосі. За оцінками вчених, на воду може припадати до 50 відсотків маси цих планет. Для порівняння, на Землі її в тисячі разів менше: вода становить лише 0,02 відсотка від маси нашої "блакитної" планети.

Там може існувати життя?

Річ у тім, що наявність такої великої кількості вологи не обов'язково свідчить про те, що планета вкрита океанами, морями та річками наповненими життям, як ми звикли бачити на Землі. Найімовірніше, такі світи формуються порівняно далеко від своїх зірок, там, де скупчуються основні маси води, а потім мігрують на тісніші орбіти. Тут великі кількості вологи вже не можуть залишатися на поверхні планети, не випаровуючись.

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Тому основна її маса зберігається на глибині, перемішана з твердими породами і, можливо, з розплавленою лавою. Подібні умови погано поєднуються з життям – принаймні, у знайомих нам формах. Утім, такі "напівводні" планети ще занадто погано вивчені, і багато деталей їх будови допоможуть розкрити лише майбутні дослідження.