Вчені повідомляють про прорив у фізиці: вони змусили струм поводитися наче рідина

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту зуміли експериментально підтвердити квантовий ефект, передбачений раніше теоретичною фізикою. Він перетворює електричний струм на рух хвиль, а не частинок.

Рух у вигляді хвиль характерний для рідини, де великі молекули підштовхують одна одну і можуть створювати різні завихрення незалежно від напрямку основного потоку. Однак електрони занадто малі й тому більше схильні до впливу навколишнього простору, ніж один одного.

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Деталі відкриття

У теорії, електричний струм може уподібнитися рідини тільки в ідеальних умовах, на зразок температури абсолютного нуля і матеріалів абсолютної чистоти.

Це дуже приваблива мета для інженерів, оскільки відкриває новий шлях до створення надпровідників.

Дослідницька група Массачусетського технологічного інституту зуміла побудувати спрощену модель, на якій в звичайних умовах можна спостерігати деякі ефекти перетворення струму в рідину.

В основі експерименту лежить вивчення властивостей матеріалу під назвою дітеллурід вольфраму , який відрізняється високою чистотою.

, який відрізняється високою чистотою. Команда вигравірувала на пластині з цього матеріалу вузький канал для руху електронів, по сторонах якого були зроблені дві пастки круглої форми.

В аналогічній конструкції з золота, дуже хорошого провідника, електрони текли по каналу в одному напрямку, і навіть потрапивши в пастку, продовжували рух в ту ж сторону.

А в пристрої з дітеллурида вольфраму електрони в пастках починали закручуватись і змінювати напрямок свого руху.



Схематичне зображення потоків електронів / Фото MIT

Вчені пояснюють, що це були саме ті передбачені раніше "електронні вири", в яких спостерігаються ефекти поведінки рідини, а не потоку частинок. А це означає, що тепер вчені можуть навчитися керувати електричним струмом абсолютно новим способом, відкриваючи шлях до нових технологій.