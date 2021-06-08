Крім збільшення щільності даних графен також дав можливість підвищити діапазон робочих температур для жорстких дисків. Роботою займались дослідники з Кембриджського університету.

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Результати досліджень обнадійливі

Вчені замінили покриття пластин одним або декількома шарами графену – двовимірного матеріалу, який складається з вуглецю і володіє неперевершеною міцністю і гнучкістю.

Товщина шару в один атом дозволяє істотно зменшити розмір диска, знизити у 2,5 раза механічний знос, а також у два рази скоротити тертя.

Однак найцікавіше виявилося те, що застосування графену підвищує робочу температуру жорсткого диска.

Вчені застосували передову технологію термомагнітного запису (HAMR), яка нагріває шар, на який записується інформація, до вищої температури та дозволяє значно зменшити розміри магнітної області, що зберігає 1 біт інформації. Залишаючись як і раніше стабільним, такий диск тепер може вмістити більше інформації.

Технологія термомагнітного запису не сумісна з сучасними захисними покриттями, але графен – виняток. Його використання, впевнені Кембриджські вчені, дозволить досягти підвищення щільності даних в жорстких дисках до 10 терабайтів на квадратний дюйм, тобто в десять разів більше, ніж у сучасних рішень без використання захисних шарів з графену.