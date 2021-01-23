Вчені припускають, що у Всесвіті можуть існувати "неймовірно великі чорні діри", або SLAB (stupendously large black holes) з масою більшою навіть, ніж у надмасивних чорних дір. Існування SLABS може змінити наше розуміння ранньому Всесвіті, впевнені астрономи.

Існування надмасивних чорних дір у ядрах галактик на сьогоднішній день вже доведено, зазначає 24 канал. Попри те, що загальноприйнятої теорії утворення надмасивних чорних дір немає, є кілька гіпотез. Серед найбільш відомих – гіпотеза про те, що вони утворюються у результаті колапсу величезних газопилових хмар. Також існує гіпотеза, відповідно до якої надмасивна чорна діра з'являється у результаті акреції речовини на чорну діру зоряної маси. І в тому, і в іншому випадку існує верхня межа маси надмасивної чорної діри, яка перевищує десять мільярдів сонячних мас.

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Деталі дослідження

Почесний професор Школи фізики і астрономії Лондонського університету королеви Марії Бернард Карр разом з Флоріаном Кюнель з Мюнхенського університету і Лукою Візінеллі з Національного інституту ядерної фізики запропонували іншу можливість утворення надмасивних чорних дір, яка обходить прийняту раніше верхню межу маси. Вчені припускають, що такі SLAB могли бути "початковими", що утворилися в ранньому Всесвіті, задовго до появи галактик.

Оскільки "початкові" чорні діри не утворюються з колапсуючої зірки, їх діапазон мас може бути дуже широкий, включаючи дуже маленькі і неймовірно великі чорні діри.

"Ми вже знаємо, що чорні діри існують в широкому діапазоні мас, при цьому надмасивна чорна діра в чотири мільйони сонячних мас знаходиться у центрі нашої власної галактики. Хоча у даний час немає доказів існування SLAB, цілком можливо, що вони можуть існувати, а також можуть перебувати поза галактиками в міжгалактичному просторі. Однак, що дивно, досі ідея SLAB в значній мірі ігнорувалася. Ми запропонували варіанти того, як ці SLAB можуть формуватися, і сподіваємося, що наша робота стане стимулом для дискусій у спільноті", – заявив професор Бернард Карр.

Вважається, що темна матерія складає майже четверту частину маси Всесвіту. Дослідники вважають, що проявляється тільки у гравітаційній взаємодії. з видимою матерією, таку як зірки і галактики. Однак що саме представляє з себе темна матерія, невідомо.

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"Первісні" чорні діри можуть бути формою темної матерії. Ідея їх існування сходить до 1970-х років, коли професор Карр і Стівен Хокінг припустили, що у перші моменти існування Всесвіту коливання її щільності могли привести до колапсу деяких областей в чорні діри.

"Самі по собі SLAB не могли створити темну матерію, але якщо вони взагалі існують, це буде мати важливі наслідки для дослідження раннього Всесвіту і уможливить появу первинних чорних дір", – зазначає професор Карр.