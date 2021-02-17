Зображення молодої галактики поставило під сумнів теорію їх утворення

Вчені засумнівалися у тому, як формуються галактики, отримавши зображення молодої галактики. Об'єкт ALESS 073.1 володіє всіма характеристиками, які властиві набагато старшим галактикам. Дослідників збентежив той факт, що вона "росла" надзвичайно швидко.

Команда вчених з Кардіфського університету, використала телескоп Атакама з великою міліметровою решіткою (ALMA) у ролі своєрідної "машини часу", щоб заглянути у далеке минуле й показати, як ALESS 073.1 виглядала всього через 1,2 мільярда років після Великого вибуху.

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Оскільки світлу, що випромінюється галактикою, потрібно було мільярди років, щоб досягти земних телескопів, команда змогла вивчити, як галактика виглядала під час її зародження, і визначити, як вона формувалася.



Галактика ALESS 073.1 / Фото Cardiff

Що побачили вчені досліджуючи ALESS 073.1

Вчені виявили, що масивна опуклість, обертовий диск і навіть спіральні рукави вже існували у структурі ALESS 073.1, коли Всесвіт пройшов всього 10% від свого нинішнього шляху. За словами дослідників, це відкриття кидає виклик нинішньому розумінню того, як утворюються галактики.

Раніше вважалося, що масивні опуклості зі щільного скупчення зірок повільно формуються у результаті злиття менших галактик або у результаті певних процесів, що відбуваються всередині молодих галактики. Однак кінематичні властивості ALESS 073.1 демонструють, що це утворення відбулося надзвичайно швидко.

Крім того, деякі зрілі галактики на кшталт Чумацького Шляху мають спіральні рукави. Подібні особливості також були виявлені у ALESS 073.1. Зазвичай молоді галактики виглядають більш хаотично і не мають добре організованих структур.

Дослідження галактик

Раніше NASA представило кілька концепцій місій малих супутників, які будуть вивчати еволюцію галактик, а також досліджувати екзопланети. Один з них – "Аспера" – це малий супутник, який буде вивчати еволюцію галактик шляхом дослідження гарячого газу в міжгалактичному середовищі за допомогою ультрафіолетових камер.

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