Чому саме кров, піт та сльози

Колись однією з найбільш поширених сумішей для кам'яної кладки був вапняний розчин і свиняча кров, яка регулювала зростання кристалів карбонату кальцію. Деякі історики називають цей рецепт "одним з найбільш важливих технологічних винаходів в історії архітектури Китаю".

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Чому вчені звернулися до прадавньої технології

З того часу пройшли тисячі років, і ось вчені задалися питанням, як найефективніше будувати будинки на Марсі чи Місяці. Завантажувати трюми кораблів цеглою або мішками цементу неймовірно дорого, так що потрібно будувати з місцевого матеріалу, використовуючи все, що є під рукою.

Фахівці з Університету Манчестера згадали досвід минулого й вирішили провести експерименти з людською кров'ю та відходами у ролі сполучного матеріалу, й отримали цікаві результати.

Дослідження показало, що білок сироватковий альбумін можна використовувати як сполучний матеріал для отримання цементоподібної суміші з міцністю на стиск рівною звичайному бетону. Вивчивши робочий механізм, вчені з'ясували, що білки крові "згортаються", утворюючи шари, які утримують матеріал.

Також цікаво те, що сечовина, складова частина сечі, поту й сліз, може підвищувати міцність на стиск більше ніж на 300%. Іншими словами, секрет будівельного матеріалу, більш надійного, ніж земний бетон, прихований у крові, поті й сльозах (і сечі) людини.

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Згідно обчислень, екіпаж з шести астронавтів за два роки перебування на Марсі може виробити понад 500 кілограмів будівельного матеріалу. Використавши його для скріплення мішків з піском або цегли з місцевого ґрунту, кожен космонавт може в два рази збільшити розміри свого житла, підготувавши за час перебування на планеті житло для вдвічі більшої групи дослідників.