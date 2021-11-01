Вчені запропонували простий спосіб перетворення вуглекислого газу на кисень та вуглець

Забруднення атмосфери внаслідок роботи двигунів внутрішнього згорання та промислових установок колосальне. Та чи можна змусити двигуни замість вуглекислого газу викидати в атмосферу чистий кисень? Звучить наче фантастика. Та схоже вчені змогли це реалізувати. Команда з Австралії представила установку для простого та ефективного перетворення CO2 на кисень та твердий вуглець.

Команда вчених з кількох університетів Австралії та США під керівництвом команди з Університету Нового Південного Уельсу знайшли спосіб ефективного перетворення вуглекислого газу на кисень і твердий вуглець.

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Як працює запропонований вченими спосіб

В основі дослідної установки об'ємом два літри лежать фізико-хімічні явища, пов'язані з пропущенням вуглекислого газу через галій. Це так званий рідкий метал, який починає плавитися за температури, близької до 30°C.

Крім галію в рідкій формі та галію у вигляді наночастинок до суміші додаються срібні стрижні нанометрових розмірів. У процесі роботи суміш інтенсивно перемішується, що викликає трибоелектрохімічні реакції, коли речовини у рідкому стані починають завдяки силі тертя активніше взаємодіяти з поверхнями твердих наповнювачів.



Рідкий галій перетворює вуглекислий газ на кисень і твердий вуглець / Фото Tang

У статті в журналі Advanced Materials, в якій викладені важливі етапи дослідження, вчені повідомили, що компактна установка місяць без зміни характеристик перетворювала 100 мілілітрів CO2 кожну хвилину.

На перетворення тонни CO2 в чистий кисень і твердий вуглець було витрачено 230 кВт-год електрики, що коштує. Ефективність перетворення досягла 92%. Вуглець, до речі, утворюється у суміші у вигляді пластівців і просто спливає на поверхню, де його дуже легко збирати.

Вчені вважають, що такими установками можна обладнати кожен автомобіль з ДВС та кожну електростанцію на викопному паливі, і тоді якість повітря зміниться вже за один день. Для комерціалізації технології негайно створили компанію, тож залишається лише чекати від неї новин.