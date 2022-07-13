Планетолог Цюріхського федерального технологічного інституту Паоло Соссі пояснює, що домінуюча сьогодні теорія полягає в тому, що Земля утворилася з хондритових астероїдів. Це відносно невеликі, прості блоки каменю і металу, які сформувалися на ранній стадії Сонячної системи. Проблема з цією теорією полягає в тому, що ніяка суміш цих хондритів не може пояснити точний склад Землі, яка набагато бідніша летючими елементами, такими як водень і гелій, ніж можна очікувати в цьому випадку. Тому процес формування планети й досі викликає масу питань.
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Нова теорія
Стаття, що вийшла в Nature Astronomy, поєднує експерименти з комп'ютерним моделюванням. Згідно з нею, Земля могла утворитися не з хондритових астероїдів, а внаслідок злипання так званих планетезималей.
Динамічні моделі, за допомогою яких ми моделюємо формування планет, показують, що планети в нашій Сонячній системі формувалися поступово. Маленькі зерна з часом перетворилися на планетезималі кілометрового розміру, накопичуючи все більше і більше матеріалу внаслідок гравітаційного тяжіння. Більш того, планетезималі, сформовані в різних областях навколо молодого Сонця або в різний час, можуть мати дуже різний хімічний склад,
— каже Паоло Соссі.
Вчені запустили комп'ютерні симуляції, змінюючи кількість планетезималей. Дослідники використовували сценарій, у якому молодий Юпітер спочатку наближається до Сонця, а потім знову повертається до свого нинішнього положення в системі. Згідно з цим сценарієм, рух Юпітера в ранній Сонячній системі мав значний вплив на менші об'єкти, що кружляли навколо нього, розсіюючи планетезималі у внутрішній диск.
Симуляція була розроблена для Меркурія, Венери, Землі та Марса. Команда виявила, що різноманітна суміш планетезималей з різним хімічним складом може відтворити Землю саме такою, якою ми її бачимо сьогодні. Це може мати важливі наслідки для досліджень не тільки для Сонячної системи, але й інших планетних систем в інших частинах галактики.