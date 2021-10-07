Вчені зафіксували новий метеорний потік: де його можна побачити

Метеорні потоки відбуваються тоді, коли Земля перетинає орбіту метеорного рою. Тоді ми можемо спостерігати "падаючі зірки" на небі. Метеорних потоків багато, а відомі вони давно. А от утворення нових потоків – річ рідкісна. Та її вдалося зафіксувати у сузір'ї Жертовника.

Повідомляється, що новий метеорний потік отримав назву Аріди. Він розташований у південній півкулі, тому жителі України не зможуть його спостерігати. Материнським тілом для метеорного рою послугувала комета 15Р/Фінлея, яка перетнула найближчу до Сонця точку, перигелій, 13 липня 2021 року. За нею тягнеться шлейф з уламків, які й стануть метеорним дощем, який можна буде спостерігати.

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Один з метеорів потоку Аріди, зафіксований на камеру: дивитись відео

Детальніше про новий метеорний потік Аріди

Перші спостереження за Арідами у кінці вересні були перспективними. Різні вчені змогли зафіксувати 13 сплесків активності. Це стало можливим завдяки спеціальній мережі камер NASA, які ведуть постійний нагляд за небесною сферою.

Камери були розміщені у Новій Зеландії та Чилі й змогли зафіксувати сплески активності нового метеорного потоку 28 – 30 вересня 2021 року. Ця "метеорна траса" була утворена шлейфом речовини, який комета викинула у 1995 році.

Два спалахи було виявлено 6 – 7 жовтня 2021 року.

7 жовтня о 0:35 та 3:55 за Всесвітнім координованим часом Земля зустрінеться з потоком Арідів, який був утворений шлейфом комети 15Р/Фінлея у 2002 році.

Ймовірно, що потік не буде мати високу інтенсивність. Також залишається не зовсім зрозумілим, з якою періодичністю його можна буде спостерігати: раз на рік, раз на кілька років, чи у 2021 році відбудеться єдиний помітний сплеск.