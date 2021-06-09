Час не проблема: вчені "воскресили" тварин, які 24 тисячі років були заморожені

Мікроскопічні тварини коловертки Bdelloid провели в льодах Якутії 24 тисячі років. Вчені розморозили їх та виявили, що тварини не тільки живі, а й дуже активні. Детальніше про дослідження читайте на Техно 24.

Коловертки Bdelloid - крихітні трубчасті істоти. У цьому відношенні коловертки дуже схожі на тихоходок, за винятком того, що останні поїдають перших. Коли умови стають для них занадто холодними або сухими, тварини згортаються в клубок і висихають, впадаючи в сплячку на місяці або роки, поки умови знову не стануть більш сприятливими. Виявилося, що навіть тисячоліття в льодах Сибіру для тварин не стали смертельними.

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Коловертка Bdelloid, яку повернули до життя / Фото Current Biology

Детальніше про дослідження

Тварин дістали з льодяного керна, який добули у середній течії річки Алазея на північному сході Сибіру.

Більшість багатоклітинних форм життя пошкоджуються через утворення кристалів льоду, але коловертки, схоже, здатні захистити свої клітини й органи від таких пошкоджень. Команда каже, що на цей час невідомо, як саме.

Після того, як тварин розморозили, ті виявилися не лише живими, а й почали активно шукати їжу та розмножуватися. Для продовження роду їм не потрібний партнер, адже вони це роблять завдяки партеногенезу.

Очевидно, що прадавня коловертка здатна пережити відносно повільний процес заморожування, який становить близько 45 хвилин. Також команда вчених виявила, що тварини мають ефективні біохімічні механізми захисту органів і клітин, які необхідні для виживання при низьких температурах.

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Експериментальна установка з коловертками / Фото New Atlas

Чи є коловертки рекордсменами серед зморожених істот

Хоча коловертки Bdelloid і провели у замерзлому стані 24 тисячі років, та все ж є тварини, які їх перевершили.

Мова йде про нематоди Panagrolaimus aff. detritophagus, які провели в льодах Колими 40 тисяч років.