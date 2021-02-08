Вчені "вмонтували" живі нейрони в комп'ютерні мікрочіпи

Вчені з Астона намагаються інтегрувати живі стовбурові клітини людського мозку в електронні чіпи. Вони вважають, що це дозволить вибудувати нейронну мережу нового типу, яка не буде обмежена параметрами існуючої техніки.

Дослідники хочуть "використовувати неперевершену обчислювальну потужність мозку розумної істоти", щоб навчити комп'ютер вирішувати завдання, непідвладні типовим алгоритмам.

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Для чого це вченим

Йдеться не стільки про творчість або складні дії, скільки про спроби наділити ШІ такими здібностями, як інтуїція, осяяння, нестандартний підхід до вирішення завдань. Щоб обчислювальна потужність витрачалася не на перебори мільйонів варіантів, а на швидкий, але раціональний вибір на основі кмітливості й досвіду.

Проєкт назвали Neu-ChiP і формально він присвячений розробці нової нейронної мережі. Однак її основу складуть справжні нейрони – живі нервові клітини, які в міру зростання будуть адаптуватися і вибудовуватися в задану складну структуру, щоб працювати у зв'язці з цифровим інтерфейсом.

Такий підхід ще не призведе до створення повноцінного штучного інтелекту, але дозволить ставити перед нейромережею завдання, які вимагають нетривіального рішення. Як саме це буде реалізовано на практиці, автори розробки поки не уточнюють.