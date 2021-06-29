Дослідники з Університету Бригама Янга (США) вивчили психологічні чинники, які мотивують тролів — людей, що публікують в інтернеті коментарі образливого характеру для розбурхування суперечок. Роботу опублікували в журналі Social Media and Society.

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Риси тролів

Інтернет-тролі мають темні риси особистості, включаючи психопатію, нарцисизм, садизм і макіавеллізм,

— заявили автори роботи.

Макіавеллізм – це риса особистості, яка позначає хитрість, здатність маніпулювати і прагнення використовувати будь-які засоби, необхідні для отримання влади.

– це риса особистості, яка позначає хитрість, здатність маніпулювати і прагнення використовувати будь-які засоби, необхідні для отримання влади. Ознаки психопатії – це соціально безвідповідальна поведінка, а також ігнорування або порушення прав інших.

– це соціально безвідповідальна поведінка, а також ігнорування або порушення прав інших. Крім того таким людям притаманне зловтішання – отримання задоволення від нещасть інших. Команда також зазначила, що ті, хто страждає зловтіхою, не турбуються про сказане і їх не хвилює, як їхні слова та дії впливають на тих, хто знаходиться по той бік екрану. Вони розглядають тролінг як спосіб спілкування, а не прагнення самоствердитися.

Люди, які демонструють риси, відомі як "темна тріада", більш схильні демонструвати тролінгову поведінку, якщо вони отримують задоволення від пасивного спостереження за стражданнями інших,

— підкреслили автори дослідження.