Вчені виявили у тиранозавра інфекцію кісток

Тиранозаври, ймовірно, – це найвідоміші динозаври зі всіх. П'ятиметрові ящери завдяки кінематографу та комп'ютерним іграм опинилися у масовій свідомості та міцно тримають позицію першості. Та все ж, вони були живими істотами й також хворіли.

Велетенські тиранозаври були, ймовірно, чудовими хижаками, які знали як шукати здобич. Та досліджень ніколи не буває багато, тому палеонтологи взяли череп ящера, віком 68 мільйонів років, щоб провести йому комп'ютерну томографію. Виявилося, що тварина мала хворобу кісток – остеомієліт.

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Досліджуваний череп тиранозавра / Фото Phys

Хворий тиранозавр

Науковці використали клінічний томограф, який робив зображення завдяки так званій двоенергетичній комп'ютерній томографії (dual-energy computed tomography, DECT). Завдяки цьому вдалося просканувати та отримати зображення лівої нижньої щелепи прадавнього хижака.

Науковці побачили там потовщення, яке доходило до коріння одного із зубів. У цьому ж потовщенні була виявлена висока концентрація фтору, що свідчило про знищену щільність кісткової тканини. Вчені зробили висновок, що тиранозавр хворів на остеомієліт – інфекційне запалення кісток.



Пухлина на щелепі тиранозавра / Фото Phys