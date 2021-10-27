Вчені виявили свідчення стародавнього життя на дорогоцінному камінні

У світі існує безліч видів дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння. Люди із задоволенням купують коштовності, які дозволяють їм вирізнитися серед інших. Та мало хто замислюється, що камінці, наприклад, рубінів можуть приховувати у собі свідчення існування життя, якому мільярди років.

Рубіни – це червонуватий коштовний камінь, різновид мінералу корунду. Одні із найдавніших родовищ рубінів були виявлені на острові Гренландія. Науковці досліджували геологію коштовного каміння, щоб краще зрозуміти умови, які необхідні для його виникнення. Проте неочікувано зробили зовсім інше відкриття – сліди прадавнього примітивного життя прямо на рубінах.

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Рубіни у природному вигляді / Фото Valerio

Гренландські рубіни та прадавнє життя

Основну масу рубінів добувають на Шрі-Ланці, в Таїланді, М'янмі, Мозамбіку й Танзанії. Та нещодавно були відкриті нові родовища значно північніше – на острові Гренландія, Данія. Також виявилося, що ці родовища складаються із коштовного каміння, яке мало не найстарше серед усіх інших, адже його вік становить до 3,1 мільярда років.

Досліджуючи дорогоцінний мінерал, вчені виявили, що зразок містив у собі вуглець у вигляді графіту. Таке відкриття було досить незвичним. Частка вуглецю-12 складала близько 98% від усього графіту.

Науковці, провівши додаткові дослідження, вирішили, що це залишки прадавнього життя, віком близько 2,5 мільярдів років. Ймовірно, мова йде про ціанобактерії.

Так, припускають вчені, саме давнє життя сприяло тому, що ці рубінові породи взагалі з'явилися. Після смерті мікроорганізмів накопичувався вуглець, який змінював хімічний склад навколишнього середовища та робив його сприятливішим для росту рубінів.