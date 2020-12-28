Японські вчені розробили спосіб виробництва нанодротів з перехідних металів. Вчені заявляють, що вони змогли створювати нанопроводи достатньої довжини, що дозволяє застосовувати їх у електроніці.

Сьогодні у вчених вже є такі матеріали, як вуглецеві нанотрубки і суміші перехідних металів, які можуть збиратися у нанодріт. Проблема у тому, щоб зробити їх досить довгими. Команда з Токійського столичного університету розробила спосіб виготовлення нанодротів з перехідних металів в масштабах, недоступних раніше.

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Як це працює

Нанодріт створюється з використанням хімічного осаду з парової фази на підкладку. Змінюючи структуру підкладки, вчені налаштовують розташування проводів. Таким чином вони отримують прямі провідники або випадкові мережі пучків. Наприклад, нанесення хімічного осаду на підкладку з кремнію або діоксиду кремнію утворює безладну мережу пучків, а на сапфіровій підкладці провід збирається у заданому напрямку, слідуючи структурі сапфірового кристала. Вчені виявили, що дроти мають впорядковану кристалічну структуру і відмінну провідність. На підкладку також можна наносити плівку товщиною в одну нанонитку або в кілька шарів.

Що це дає

В університеті розраховують, що можливість створення великої кількості довгих нанодротів допоможе фізикам вивчити ці структури більш детально.

Ми зможемо робити речі ще меншими у розмірах. Наприклад, менші мікросхеми означають велику обчислювальну потужність при тому ж обсязі простору, а значить, кращу ефективність, що необхідно для задоволення зростаючих вимог сучасної ІТ-інфраструктури. У міру того, як пристрої стають меншими, ті ж вимоги пред'являються до складної проводки, що зв'язує все разом. Кінцева мета – дріт товщиною всього в один-два атоми,

– пояснюють вчені, що працюють над проєктом.

Дослідники сподіваються, що виробництво нанодротів відкриє шлях до промислового розгортання електроніки наступного покоління, включаючи адаптивні й гнучкі електронні пристрої.