Вчені виявили, що на Венері ніколи не було придатних для життя океанів

Група астрофізиків зі Швейцарії провела нове моделювання атмосферних явищ на Землі й Венери на ранніх та пізніх етапах еволюції. Дослідження показало, що на Венері ніколи не було умов для випадання опадів з водяної пари в атмосфері. Тому в історії нашої сусідки зародження життя на кшталт земного було неможливе в принципі.

Венера могла б бути близнюком Землі, оскільки за вагою, розмірами й будовою майже ідентична нашій планеті. Але вона набагато ближче розташована до Сонця і це вирішило її долю. Екстремальні температура і тиск на поверхні Венери навіть близько не дають змоги говорити про можливість життя земного типу в таких умовах.

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Але вчених хвилювала думка, чи були у Венери періоди з більш сприятливими умовами? Наприклад, чи були на ній океани – потенційні інкубатори для зародження життя?

Дослідження свідчить, що на Венері ніколи не було води у вигляді океанів

Попередні дослідження давали змогу припустити, що в минулому Венера могла бути набагато гостиннішим місцем з власними океанами рідкої води.

Група астрофізиків з Женевського університету (UNIGE) і Національного центру компетенції в галузі досліджень (NCCR) PlanetS Швейцарії спробувала з'ясувати, чи була на Венері рідка вода у вигляді океанів. Результати опублікували в журналі Nature. Якщо коротко, такого не було і не могло бути ніколи.

Ми змоделювали клімат Землі й Венери на початку їх еволюції понад чотири мільярди років тому, коли поверхня планет була ще розплавленою. Пов'язані з цим високі температури означали, що будь-яка вода повинна була бути присутньою у вигляді пари, як в гігантській скороварці,

– пояснив один з авторів статті Мартін Турбе.

Для роботи вчені взяли перевірені на практиці моделі поведінки земної атмосфери, які використовуються для симуляції кліматичних явища, які відбуваються на планеті сьогодні та прогнозування. За допомогою моделі вчені досліджували, як атмосфери двох планет будуть розвиватися з часом і чи можуть при цьому утворитися океани.

З Землею все більш-менш зрозуміло, але для Венери з'ясувалося, що в її умовах водяна пара в атмосфері ніколи не могла сконденсуватися й випасти на планету дощем. Волога завжди залишалася у повітрі, чому сприяли атмосферні процеси протягом еволюції Венери.



Поверхня Венери в уявленні художника / Фото Shutterstock

Причина такої поведінки атмосфери – це близькість Сонця і викликані цією близькістю явища в повітрі. Зокрема, хмари на Венері формувалися на нічній стороні й створювали найсильніший парниковий ефект, який ніколи не давав змоги планеті охолонути достатньо для початку утворення конденсату в атмосфері.

Землі з цим пощастило набагато більше. Ще ж і надто, парниковий ефект на ранніх етапах еволюції допоміг нашій планеті не перетворитися в крижаній світ, поки Сонце було відносно слабким. При цьому умови для конденсації води в атмосфері були сприятливими, і вода поступово випадала на її поверхню й утворила природні водойми, де, як вважається, зародилася життя.

Висновки вчених – це поки лише гіпотеза, підкріплена певними спостереженнями за земним кліматом. Перевірити її можна буде вивчивши Венеру ближче, що збираються зробити космічні агентства США, Китаю та Індії ближче до кінця поточного десятиліття.