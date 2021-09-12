Вчені виявили, що північне сяйво викликає руйнування озонового шару Землі

Північне сяйво – неймовірне явище, яким неможливо не захоплюватися. Однак вчені виявили, що воно небезпечне, оскільки пошкоджує озоновий шар і може мати серйозний вплив на зміну клімату.

Таке припущення зробила група вчених під керівництвом професора Йошізумі Міесі з Нагойського університету в Японії, які проаналізували це явище. Однак чому північне сяйво виснажує озоновий шар, точної причини вчені наразі не знайшли.

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Дослідження північного сяйва

Згідно із дослідженням, Сонце зі своїх верхніх шарів постійно викидає заряджені частинки, які згодом створюють сонячний вітер. Ці частинки врізаються в озоновий шар і потрапляють у магнітне поле, що оточує Землю.

Захоплені електрони виходять, щоб потрапити в термосферу через взаємодію з плазмовими хвилями. Це явище, відоме як опади, і відповідає за полярні сяйва, але також воно викликає руйнування озонового шару. Чому так відбувається, наразі вченим невідомо.

Спостереження за пульсуючими сяйвами

Пізніше спостереження вчених з Японії були направлені на пульсуючі сяйва (ПСА), які є типом слабких полярних сяйв. Свої експерименти команда координувала з міжнародною науковою асоціацією EISCAT, японським космічним кораблем Arase та мережею камер усього неба.

За даними Arase, захоплені електрони в магнітосфері Землі мають широкий діапазон енергій. Це також вказувало на присутність явища під назвою Алфевнівські хвилі, яке посилює ці частинки. Альфвенські хвилі виникають у плазмі через електромагнітні сили.



Модель спостережень / Фото The ERG science team

За допомогою комп'ютерного моделювання спостережень Arase було показано, що плазмові хвилі викликають висипання цих електронів. Електрони з широким діапазоном енергій осідають, викликаючи ПСА, і легко проникають в атмосферу Землі. Як показав аналіз даних EISCAT, ці електрони відразу ж виснажують локальну зону в мезосфері при попаданні в неї.

ПСА виникають майже щодня. Вони поширюються на великих територіях і тривають годинами. Отже, виснаження озонового шару в результаті цих подій може бути значним,

– скахав професор Йошізумі Міесі.

Він додав, що це лише тематичне дослідження. Потрібно провести подальший статистичний аналіз, щоб зрозуміти, наскільки сильно руйнується озон в середній атмосфері. Це важливо, адже вплив цього явища на клімат може позначитися на сучасному житті.

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