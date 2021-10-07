Метеорний потік Південні Тауриди досягає максимуму 10 жовтня. Саме тоді можна побачити 5 – 7 метеорів на годину, які згорають в атмосфері. Виникли Південні Тауриди завдяки кометі Енке та складаються з матеріалу, який був викинутий з тіла комети через сублімацію речовин. Вчені досліджували метеорний рій Тауридів та виявили в ньому два раніше невідомих тіла. Це виявилися астероїди з діаметрами 200 та 300 метрів. Провівши ретельніші дослідження, було виявлено ще понад 80 астероїдів. І всі вони потенційно можуть врізатися в Землю.

Потік Тауриди Земля перетинає двічі на рік. Тому ми можемо спостерігати два метеорні потоки, які породжені одним роєм космічних тіл: Південні Тауриди восени та Бета-Тауриди у червні-липні. Бета-Тауриди інтенсивніші (до 25 метеорів на годину), але спостерігати їх можливо лише вдень.

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Рух метеороїдів потоку Тауриди у просторі: дивитись відео

Небезпека Тауридів

Виявлення двох астероїдів з діаметрами 200 та 300 метрів свідчать про те, що комета Енке не могла їх породити, адже ці космічні тіла занадто великі. Тому вчені припустили, що близько 20 тисяч років тому цією орбітою рухалася набагато більше космічне тіло.

Гіпотетична комета розкололася на уламки, породивши й комету Енке, і рій астероїдів. Причиною фрагментації, ймовірно, стала неоднорідна структура давнього космічного тіла та сублімація летких речовин.

Науковці перевірили усі доступні дані про метеорний потік та дізналися про існування ще кількох десятків астероїдів різних розмірів. Сукупно вони виявили 88 великих космічних тіл, які "ховають" в метеорному потоці. З них велика кількість досі проявляють кометну активність.

Це відкриття свідчить на користь того, що Тунгуський метеорит, який впав на Землю 30 червня 1908 року теж належав до цього рою астероїдів, а саме – до Бета-Тауридів. Своєю чергою це доводить, що Тауриди – небезпечні для Землі та можуть викликати великі руйнування. Науковці навіть припустили, що вимирання у пізньому дріасі було наслідком "зустрічі" Землі з астероїдним роєм Тауридів.