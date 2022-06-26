Варто зазначити, що відкриття Thiomargarita magnifica (так назвали бактерію), вкрай здивувало вчених. А все тому, що, згідно з моделями клітинного метаболізму, бактерії просто не повинні досягати таких розмірів. Раніше вчені припускали, що верхня межа можливого розміру приблизно в 50 разів менша, ніж у нового виду.

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Це все одно, що людина була б ростом з гору Еверест,

– зауважив Жан-Марі Волланд, вчений із Національної лабораторії Лоуренса в Берклі та співавтор дослідження.

Цікаві факти про виявлену бактерію

Thiomargarita magnifica містить у три рази більше генів, ніж більшість інших бактерій. Крім того, вона має дуже незвичайну структуру: як правило, у бактерій ДНК вільно переміщається клітиною, але у неї ДНК пов'язана із внутрішніми мембранами.

Тепер дослідники мають з'ясувати, як бактерії еволюціонували до таких великих розмірів. Ймовірно, таким чином вони пристосувалися захищатися від хижаків, ставши просто в сотні або навіть тисячі разів більшими за своїх природних ворогів.



Бактерія Thiomargarita magnifica / Фото Science

Однак, такі велетенські розміри мають і свої мінуси. Наприклад, Thiomargarita magnifica втратила деякі ключові переваги бактерій, у тому числі унікальну здатність переміщатися і колонізувати нові ніші. Залишивши мікроскопічний світ, ці бактерії змінили спосіб взаємодії з довкіллям.

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Інші відкриття у світі бактерій

Професор Сохін Чой з Бінгемтонського університету багато років працює з бактеріями, однак предмет його досліджень та експериментів доволі нестандартний. Він працює над створенням біобатарей, які генерують електрику внаслідок взаємодії мікроорганізмів. Йому вдалося досягти вельми цікавих результатів і він не збирається зупинятись.

Разом із колегами Сохін Чой створив біобатарею, яка працює протягом декількох тижнів абсолютно автономно. У ній використовуються три види бактерій, кожен – в окремих камерах один над одним. Детальніше про це відкриття ми писали у нашому матеріалі.