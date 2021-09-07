На зорі формування Сонячної системи навколо Сонця обертався протопланетний диск з газу та пилу. Його частинки зіштовхувалися та злипалися, утворюючи планетезималі, які пізніше перетворювалися на більші об'єкти – планети, малі планети та супутники. Але не кожну планетезималь чекала така доля, адже вони теж зіштовхувалися між собою, руйнуючись та зливаючись через це. Вважалося, що під час таких зіткнень у простір викидається велетенська кількість уламків. Але ми їх не спостерігаємо. І тепер вчені, ймовірно, знають чому.

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Куди поділися численні уламки

Спостерігаючи за Головним поясом астероїдів між Марсом та Юпітером, вчені не знайшли свідчень численних уламків, які б утворилися від зіткнення планетезималей. Вчені Аризонського університету вирішили "зайнятися" цим питанням, побудувавши комп'ютерну модель зіткнень на ранньому етапі формування Сонячної системи.

Раніше вважалося, що уламки від зіткнень бомбардували Меркурій, Венеру, Землю та Марс. Але велика їх кількість лишалася у Головному поясі астероїдів, або на інших орбітах. Це б мало забезпечити не лише певну кількість уламків, а й високий рівень хімічного різноманіття.

Комп'ютерне моделювання показало, що уламки нікуди не поділися. Великої їх кількості просто не існувало. Річ у тім, що під час зіткнень планетезималей великою мірою утворювалися не уламки, а газ. Газ міг осідати на планетах та супутниках, розсіюватися у просторі, або взагалі покинути Сонячну систему.

Нова модель пояснює "нестачу" астероїдів та інших об'єктів в Головному поясі астероїдів.