Вчені виявили частину речовини Всесвіту, якої не вистачало

Вчені довго та скрупульозно досліджуються різноманітні галактики на різних відстанях, намагаючись зрозуміти загальні аспекти їхньої еволюції. Сьогодні відомо, що вони складаються зі звичайної, баріонної, матерії та з темної матерії. Проблема полягала в тому, що кількості речовини, яку спостерігали астрономи, не вистачало для пояснення росту їхньої зоряної маси.

Виявилося, що астрономи недорахувалися до 90% баріонної матерії у галактиках. Згідно з моделями, ця речовина була витіснена зоряним вітром, який утворювався через вибухи наднових зірок. Тобто, більшість звичайної речовини Всесвіту має перебувати за межами галактик. І якщо раніше це було лише припущення, то тепер з'явилися спостережні дані від Дуже великого телескопа (Very Large Telescope, VLT).

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Зліва: демаркація квазара та галактики, які вивчалися; центр: туманність та шкала розмірів; справа: накладення туманності та галактики / Фото Phys.org

Детальніше про відкриття

В будь-якій науковій галузі важливо підтвердити теорію практикою. Так сталося й у цьому випадку.

Реалізувати ці спостереження вдалося завдяки інструменту MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer), встановленому на VLT. Пристрій являє собою панорамний спектрограф, який працює у видимому діапазоні спектру.

Завдяки MUSE астрономи створили мапу того, як завдяки галактичному (зоряному) вітру обмінюється речовиною молода галактика (Gal.1 на зображенні) та велетенська туманність з газу та пилу. Для цього вони орієнтувалися на потужний квазар, який використали у ролі "маяка".

Підтвердження теорії на практиці, коли спостерігався обмін речовиною між Gal.1 та туманністю є дуже важливим для наукової спільноти. Адже вчені виявили "загублену" речовину Всесвіту, що дозволить розширити та покращити чинні моделі еволюції галактик.