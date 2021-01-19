Нещодавно стало відомо, що фахівці з групи NANOGrav, які досліджують поширення гравітаційних хвиль, змогли виявити фонові пульсації у просторово-часовому континуумі. Тепер вчені будуть перевіряти отримані дані, і якщо вони виявляться вірними – космологи перейдуть на новий рівень у вивченні Всесвіту.

Північноамериканська наногерцова обсерваторія гравітаційних хвиль (NANOGrav) вже більше десяти років використовує надчутливі наземні телескопи для виявлення гравітаційних хвиль, повідомляє Engadget.

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Для цього NANOGrav досліджує інтенсивність світіння пульсарів – якщо у Всесвіті відбувається, наприклад, зіткнення зірок або надмасивних чорних дір вони породжують гравітаційні хвилі, які потім поширюються по просторово-часовому континуумі і спотворюють його. Від цього змінюється ритм світіння пульсарів. З урахуванням того, що Земля і наша Сонячна система знаходяться досить далеко від неспокійних областей космосу, спотворення простору відбуваються в неймовірно крихітних масштабах – приблизно однієї тисячної ширини протона.

Що почули вчені під час дослідження і що це означає

Проаналізувавши дані, отримані за останні тринадцять років, дослідники прийшли до висновку, що на всіх записах спостерігається якийсь стійкий низькочастотний "гул". Його джерелом не можуть бути події, подібні до тих, що описані вище, так як в наслідок таких процесів відбувається різкий стрибок, який повторюється раз в частки секунди.

Оскільки гул знаходиться на низьких частотах, його хвиля має велику довжину і для подальшого виявлення цих хвиль буде потрібно більше часу і ресурсів. NANOGrav припускають, що "гул" може бути своєрідним білим шумом Всесвіту, хвилі якого лунають із боку поки невідомих людству джерел. Як тільки вдасться виявити дані низькочастотні хвилі у виділеному діапазоні, дослідники перейдуть до стадії вивчення розташування цих джерел. Таким чином, астрономи зможуть наблизитися до відкриття об'єктів, які особливим чином впливають на поведінку і структуру нашого Всесвіту і досі невідомі людству.

Однак процес дослідження може розтягнутися на десяток з гаком років, тому любителям космосу варто набратися терпіння і стежити за новими відкриттями.