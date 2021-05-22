Дослідження опубліковане в журналі Astrobiology. Ідея експерименту полягала в тому, щоб перевірити один з аспектів теорії панспермії — чи можуть живі організми вижити при зіткненні метеорита з планетою і заселити нове місце.

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Як проходило дослідження

Вчених цікавило, наскільки ймовірно, що тихоходи вижили б у таких місцях, як Місяць або марсіанський супутник Фобос, на які вони могли б потрапити з Землі та Марса в результаті, наприклад, падіння метеорита і викидання планетарного матеріалу в космос.



Тихоходи у стані анабіозу можуть перебувати до двох років / Фото Depositphotos

Хто такі тихоходи Ці мікроскопічні безхребетні, поширені в усьому світі. Зустрічаються вони як у наземних, так і водних екосистемах практично всюди й відомі своєю здатністю виживати в найбільш несприятливих, агресивних умовах. Вони можуть висихати, змінювати конфігурацію свого тіла і впадати в стан анабіозу на довгі роки. Тихоходи витримують вкрай низькі температури та кип'ятіння, відсутність кисню і космічний вакуум, високий тиск і радіацію.

Дослідники помістили особин Hypsibius dujardini виду прісноводних тихоходів у своєрідні контейнери.

Контейнери заморозили, щоб перевести тихоходів у стан глибокого сну – як у космосі.

Потім цими контейнерами стріляли по піщаних цілях у вакуумній камері з діапазоном швидкостей від 0,556 до 1,00 кілометра за секунду.

Після цього піщану мішень заливали водою, щоб визначити, скільки часу знадобиться тихоходам для відновлення.

Результати

Виявилося, що тихоходи здатні переживати удари на швидкості 825 метри за секунду. Таким чином, частина матеріалу, викинутого з Землі в результаті ударів метеорита, могла потрапити потім на Місяць на швидкості в межах виживання тихоходів.

Тому вчені зробили висновок, що тихоходи змогли б пережити цю подорож і опинитися на Місяці. Для Фобоса сценарій похмуріший: за оцінками, матеріал з Марса стикається з Фобосом зі швидкістю від 1 до 4,5 кілометра за секунду, і ймовірність виживання тихоходів у цьому випадку дуже мала.