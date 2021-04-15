Вчені використали Юпітер як детектор темної матерії

Фізики вперше проаналізували гамма-випромінювання Юпітера у пошуках слідів анігіляції темної матерії. На думку вчених, газові гіганти під час руху крізь галактичне гало можуть захоплювати і накопичувати частинки темної матерії за рахунок своєї великої маси і малої температури.

У ході аналізу дослідники вивчали дані, накопичені за 12 років роботи космічного гамма-телескопа "Фермі", але не знайшли в них переконливих доказів надлишку гамма-квантів, джерелом яких могла б бути темна матерія. Однак, на нижній межі діапазону чутливості телескопа фізики змогли зареєструвати пік інтенсивності гамма-випромінювання Юпітера, який вимагає додаткового аналізу за допомогою телескопів нового покоління.

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Як фізики шукають темну матерію

Фізики вже дуже давно зайняті пошуком надлишкової матерії невідомого походження, про яку ми побічно знаємо з цілої низки явищ, що спостерігаються. Так, існування такої форми матерії, яка безпосередньо не бере участі у електромагнітній взаємодії, але при цьому становить 85 відсотків маси матерії у Всесвіті, дозволило б пояснити аномально високу швидкість обертання зовнішніх областей галактик, ефекти гравітаційного лінзування і навіть особливості в неоднорідностях реліктового випромінювання.

Саме ця гіпотетична форма матерії і отримала назву темної, але виявити її безпосередньо поки не вдалося, не дивлячись на велику кількість експериментів з її реєстрації.

Виявити темну матерію намагаються на різних масштабах досліджуваних об'єктів з великою різноманітністю механізмів її взаємодії зі звичайною матерією. Так, сліди темних бозонів проміжної маси шукають в енергетичних спектрах атомів, існування найлегших частинок темної матерії обмежують в експериментах з атомними годинниками, а надважкі темні частки пропонують детектувати за допомогою великої кількості справжніх маятників.

Усі ці експерименти, однак, припускають, що темна матерія дасть про себе знати, взаємодіючи з детектором на Землі. Але є й інший підхід: виявити і вивчити темну матерію можна, спостерігаючи за її природними скупченнями поруч з масивними об'єктами, до яких вона б притягалася за рахунок гравітаційної взаємодії. У тому числі і для цього фізики реєструють астрофізичні нейтрино, які можуть народитися в компактних галактиках-супутниках у ході анігіляції темної матерії.

Використання Юпітера для пошуку темної матерії

Схожий підхід до пошуку темної матерії вибрали Ребекка Лін зі Стенфордського університету і Тім Лінден зі Стокгольмського університету. Фізики припустили, що об'єктом, який притягує і накопичує у великих обсягах темну матерію, може бути Юпітер, і що його можна використовувати для прямого пошуку слідів існування цієї форми речовини.

На користь такого вибору говорять три фактори: Юпітер одночасно важкий, холодний і розташований близько до Землі. Велика маса дозволяє сильніше притягувати темну матерію, відносно мала температура (наприклад, в порівнянні з Сонцем) означає, що частинками темної матерії не надсилатимуть багато кінетичної енергії, а значить великі її обсяги будуть утримуватися навколо Юпітера. Нарешті, близькість до Землі дозволяє реєструвати більший потік гамма-квантів, які, на думку фізиків, можуть з'являтися в ході розпаду народжених при анігіляції темної матерії довгоживучих частинок.

Саме проміжні частинки роблять можливим такий підхід до реєстрації темної матерії: остання повинна накопичуватися у центрі Юпітера, а ці частинки здатні покинути його щільні шари і розпастися вже за його межами, у той час як самі гамма-кванти не змогли б вибратися з центру планети.



Дані по гамма-випромінюванню в енергетичному діапазоні від 1 до 3 гігаелектронвольт в околиці Юпітера / Фото arxiv.org

У ході аналізу вчені вивчали дані, накопичені космічним гамма-телескопом "Фермі" за 12 років спостережень. Для визначення внеску Юпітера в зареєстроване телескопом гамма-випромінювання фізики спостерігали за ділянкою неба в оточенні 45 градусів від самої планети, а в якості фону брали усереднені дані за той час, коли газовий гігант знаходився за межами цієї області небосхилу. За різницею фону і спостережень дослідники виявляли те, скільки гамма-квантів певної енергії прилітало у телескоп безпосередньо від Юпітера. У результаті для більшої частини енергетичного діапазону вченим не вдалося виявити істотного внеску Юпітера в спектр реєстрованого гамма-випромінювання.

Винятком виявилися дані, отримані для гамма-квантів з енергією між 10 і 15 мегаелектронвольт – нижньою межею можливостей детектора на телескопі "Фермі". У цьому діапазоні енергій внесок Юпітера виявився істотним, особливо для енергій менше 11.2 мегаелектронвольт: для цього діапазону можна зі статистичною точністю в 4,6σ сказати, що газовий гігант випромінював надлишкові гамма-кванти.

Проте, автори ставляться до отриманих даних з настороженістю, адже спостереження на краю допустимих енергій телескопа "Фермі" мають дуже великі похибки. Вчені вважають, що отримані дані необхідно перевірити при запуску обсерваторій AMEGO і e-ASTROGAM, які будуть ідеально підходити для реєстрації гамма-квантів з енергією в декілька мегаелектронвольт.