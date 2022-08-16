Науковці відтворили звуки комахи, яку не бачили вже 150 років: її сподіваються знайти знову

У 1869 році вчені з Лондонського музею зробили перший науковий опис істоти Prophalangopsis obscura, яка є далеким родичем коників. Єдиний екземпляр, відомий на сьогодні, був спійманий в Індії, але невідомо, де й коли.

У 2009 році в Тибеті спіймали двох самиць, які були дуже схожі на Prophalangopsis obscura, однак через брак даних встановити спорідненість не вдалося. Тепер вчені намагаються знайти нових представників цього виду й використовують для цього вельми нестандартний підхід.

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Що вигадали вчені

Наука практично нічого не знає про P. Obscura. Британські вчені вирішили застосувати технології й за допомогою сучасного обладнання провели 3D-сканування крил комахи та створили їх цифрову модель. Річ у тім, що коники видають звуки, потираючи лапками об крила. Тому за допомогою моделі вченим вдалося синтезувати звуки P. Obscura, які він видає, щоб привабити партнерів для спарювання.

З'ясувалося, що "пісня" P. Obscura звучить на частоті 4,7 кілогерца. Цей звук дуже низький і тому поширюється на значні відстані.

Послухайте, як звучить рідкісна комаха Prophalangopsis obscura: відео

P. Obscura має досить великі крила, тому легко перелітає на великі відстані. Однак це ж робить його надзвичайно зручною та помітною мішенню для кажанів. При цьому вчені мають докази, що комаха існує ще з юрського періоду. Тому дослідники думають над тим, як вона виживала весь цей час. Одна з гіпотез полягає в тому, що P. Obscura адаптувався до життя в нагір'ях, де дуже холодно для кажанів. Водночас тут просторо, що зручно для його подорожей.

Вчені виділили ймовірний ареал проживання – Тибет і Північна Індія. Саме там збираються розставити акустичні приманки, що програють звуки цих комах, щоб знайти можливих живих особин і краще їх вивчити.