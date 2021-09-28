Палеонтологи відшукали кістки на території штату Південна Австралія. Провівши дослідження, науковці прийшли до висновку, що птах жив 25 мільйонів років тому та був своєрідним мегахижаком свого часу. Птах отримав назву Archaehierax sylvestris. Він дещо поступається розмірами сучасному клинохвостому орлу Aquila audax, який живе на території континенту.

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Порівняння розмірів: зліва – Archaehierax sylvestris; справа – клинохвостий орел Aquila audax / Фото Phys.org

Що відомом про давнього орла Archaehierax sylvestris

Кістки виявили на березі висохлого озера. Сьогодні на тому місці пустеля, та колись біля озера існував вологий ліс. На озері водилися фламінго та баклани.

Дослідивши залишки орла, вчені зрозуміли, що крила птаха були досить короткими. Лапи ж навпаки, були довгими. Такі пропорції тіла дозволяли хижаку вправно літати поміж деревами.

Archaehierax sylvestris, ймовірно, не міг літати швидко, що мало відбитися на тактиці полювання. Ймовірніше за все, полював він із засідок. Жертвами хижака були коали, опосуми та інші тогочасні звірі, які жили на території південної Австралії. Розмір ступні Archaehierax sylvestris сягав 15 сантиметрів, що дозволяло йому легко хапати цих звірів.

Водночас з цим, говорять вчені, ноги були не достатньо сильними, щоб витягувати рибу з озера, як це роблять сучасні орлани.

Оскільки розміри найбільших тогочасних хижаків не перевищували розміри кота чи маленького пса, Archaehierax був мегахижаком та міг нікого не боятися.

Виявлений орел не належить до жодного сучасного роду. Ймовірно, що він є представником "глухої" та унікальної еволюційної гілки орлів.