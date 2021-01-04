Кількість вуглекислого газу в атмосфері збільшується з кожним роком, що вважається однією з причин глобального потепління. Нещодавно американські вчені створили технологію, здатну перетворити СО2 в реактивне паливо.

Пасажирські та транспортні літаки викидають гігантську кількість вуглекислого газу. За словами дослідників з Оксфордського університету, проблему можна не тільки вирішити, але й почати використовувати СО2 як реактивне палива, повідомляє Washington Post.

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Як це працюватиме

Мова йде про перетворення традиційних двигунів в екологічно чисті, що дозволить зменшити загальні викиди в навколишнє середовище.

Метод заснований на процесі органічного спалювання. Для цього нагрівають суміш з лимонної кислоти, водню і залізо-марганцево-калієвого каталізатора, що і перетворює СО2 в екологічне паливо для реактивних літаків. Дослідники уточнюють, що технологія вкрай дешева і виявиться набагато вигіднішою, ніж методики вилучення палива з водню й води.

Робота над технологією

Зараз перед інженерами стоїть безліч завдань. В першу чергу потрібно навчитися масштабувати виробничий процес, адже поки в лабораторних умовах вдалося отримати всього кілька грамів палива. Проте технологія здається перспективною і може знайти широке застосування не тільки в авіації, ставши відмінною заміною електродвигунам.