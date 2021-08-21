Вчені відкрили новий стан матерії, який допоможе покращити сучасні квантові комп'ютери

Одна з основних проблем квантових обчислення – крайня нестабільність кубітів, стан яких руйнується в лічені мілісекунди. Щоб утримати їх стабільними використовують охолодження до кріогенних температур, але повністю проблеми це не вирішує. Врятувати ситуацію може новий стан матерії, впевнені вчені з Массачусетського технологічного інституту, і провели успішний досвід для демонстрації рішення.

Згідно із запропонованою у 1958 році американським фізиком Полом Вільямом Андерсоном теорією, в сильно невпорядкованих квантових системах може виникати локалізація безлічі тіл (MBL), наприклад, угруповання електронів або атомів, головна властивість яких – це нерозповсюдження енергії зовні.

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Такі групи і матерія в цілому перестають підкорятися законам термодинаміки, згідно з яким матерія повинна прийти в теплову рівновагу з навколишнім середовищем. Інакше кажучи, локальні групи не взаємодіють ні з чим і залишаються в нерівноважному стані умовно нескінченно. Це ідеальне рішення для кубітів, але з фізичним підтвердженням таких явищ були проблеми.

Яке рішення запропонували фізики

Оскільки теплова енергія, як і інші види енергії поширюється хвилями, було запропоновано створити систему пасток для хвиль, не дозволяючи їм поширюватися далі зон локалізації. Такий досвід був проведений для оптичних решіток з системою лазерів, але реалізація явища MBL у твердих тілах залишалася недоведеною. Але тепер все змінилося. Дослідники Массачусетського технологічного інституту виявили ознаки MBL у "твердотільній" системі, що складається з напівпровідників.

Вчені створили багатошарову структуру з 600 шарів напівпровідників , де кожен шар був завтовшки 3 нм, щоб тепло поширювалося тільки в одній площині і його можна було б легко детектувати.

, де кожен шар був завтовшки 3 нм, щоб тепло поширювалося тільки в одній площині і його можна було б легко детектувати. У структурі чергувалися шари арсеніду алюмінію і арсеніду галію. Між шарами для створення хаосу – імітації сильно невпорядкованої квантової системи – було розкидано безліч 2-нм наноцяток з арсеніду ербію.

Для дослідів було створено три структури: без наноцяток, з 8% наноцяток у кожному шарі і з 25% наноцяток у кожному шарі.

Тим самим вчені зробили твердотільну надґратка, між вузлами якої сподівалися отримати ефект "заморожування" теплових хвиль.

Що продемонстрував експеримент

У ході експерименту осередки локалізації безлічі тіл, теплова енергія яких перевищувала теплову енергію навколишнього середовища і не перетікала зовні, шукали за допомогою рентгенівського випромінювання. І такі осередки були виявлені.

У матеріалі дійсно були області, які залишалися в нерівноважному стані і не реагували на температуру зовнішнього середовища. Подальша робота в цьому напрямку може допомогти у створенні квантових обчислювачів з дуже і дуже стійкими кубітами, що зробить квантові комп'ютери простішими і надійнішими.