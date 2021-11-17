Дослідники також виявили, що цей матеріал у потенціалі може після певних змін виявляти й іншу, не менш екзотичну форму надпровідності. Фахівці з квантової механіки відкрили новий матеріал, який виявляє екзотичні квантові властивості на макроскопічному рівні.

Цікаво Вчені створили новий метод передачі даних – як він працює

У цьому випадку новий матеріал – надпровідник. Його можна порівняти з тортом, один шар якого – найтонша плівка надпровідного матеріалу, а другий – прокладка, що розділяє та захищає його.

Розташувавши кілька пар таких шарів один поверх одного, вчені отримали макроскопічний кристал, який людина може взяти до рук. При цьому він поводиться як двомірний надпровідник.

Головні фішки нового матеріалу

Дослідивши знахідку, вчені звернули увагу на те, що це надпровідник особливого типу – кінцевого імпульсу (finite momentum) – який був передбачений у 1960-х роках. Його відмінність у тому, що маніпулюючи його елементами можна створювати різні різновиди надпровідності всередині одного й того самого матеріалу.

Але це ще не все: фізики з'ясували, що їх матеріал має також інгредієнти іншого екзотичного типу надпровідності. Топологічна надпровідність викликає рух заряду вздовж країв чи кордонів. У цьому випадку заряд може рухатися вздовж країв кожної зони внутрішнього патерну надпровідності.

Тепер вчені намагаються відповісти на запитання, чи справді цей матеріал здатний до топологічної надпровідності і, якщо це так, чи можна поєднати два типи й що це дасть.