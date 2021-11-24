Вчені ведуть пошуки сигналів інопланетян, які ті відправляють із Сонячної системи

На сьогодні виявлено тисячі екзопланет. Ми розуміємо, що мільйони їх лишають поки для нас невидимими. Тому було б егоїстично вважати, що ми єдина розумна форма життя у Галактиці. Науковці припускають, що інші цивілізації уже могли розповсюдитися Молочним Шляхом та надсилати сигнали, які ми б могли зафіксувати.

У своєму дослідженні науковці роблять припущення, що ми не єдина розумна цивілізація у Галактиці, а також те, що інопланетяни – значно розвинутіші за нас. Прибульці, вважаючи на їхній гіпотетичний високий технологічний рівень, утворили у Молочному Шляху мережу зв'язку, яка складається із сотень тисяч автоматичних зондів, розкиданих у космосі. Вони використовують зірки як гравітаційні лінзи, щоб надсилати та отримувати сигнали.

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Принцип дії гравітаційної лінзи: масивний об'єкт фокусує сигнал від далекого об'єкта, що дозволяє нам цей сигнал виявити / Фото JPL

Зонди прибульців у Сонячній системі

Вчені назвали гіпотетичні машини, які формують галактичну мережу зв'язку, Focal Interstellar Communication Devices (FICD). Вони вирахували, що зоря Wolf 359, одна з найближчих зірок до Сонця, є ідеальним кандидатом на зорю-лінзу. Таким чином, гіпотетичний FICD, який розташований у Сонячній системі має відправляти сигнали у її напрямку.

Земля перетинає лінію сигналу один раз на рік. Це відбувається завдяки взаємному розташуванню Сонця та Wolf 359 – планетарні системи обох зірок розташовані один до одного ребром. І це забезпечує нам можливість перехопити сигнал FICD, відправлений до Wolf 359 чи якби його надсилали в сторону Сонця.

Науковці зробили запит на доступ до інформації, яка їх цікавила: наявність сигнал в оптичному діапазоні у відповідний час та інформація на предмет можливої наявності зонда інопланетян у Сонячній системі. Очікувано, ці дані не принесли результатів: не було виявлено ні сигналу, ні ознак існування FICD.

Та вчені не "опускають руки", а трактують негативний результат по своєму: потрібно пробувати шукати у напрямку інших зірок, потрібно шукати сигнал на інших довжинах хвиль, потрібно шукати об'єкти, які можуть виявитися гіпотетичними зондами зв'язку прибульців.

Слід зазначити, що наукова спільнота давно веде пошуки гіпотетичного позаземного життя: