Європейська організація Destination Earth оголосила про запуск 10-річної програми з розробки повної цифрової моделі Землі. Хто і як реалізує масштабний проєкт невідомо. Зараз йде пошук зацікавлених осіб і необхідних ресурсів.

Це буде щось середнє між науковим симулятором і комерційної "пісочницею", яка дозволить моделювати та вивчати різні ситуації, пов'язані в тому числі з кліматом.

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Що відомо про проєкт

Пітер Бауер, заступник директора з досліджень в Європейському центрі середньострокових прогнозів погоди, описав типовий приклад використання такого симулятора. Припустимо, ви плануєте придбати землю в Нідерландах, на території нижче сьогоднішнього рівня моря, і хочете убезпечити його греблею. Зараз для цього достатньо греблі висотою у 2 метри, але через 20-30 років ситуація може сильно змінитися. Тому є сенс скористатися послугами симулятора і замовити персональний прогноз.

Проєкт реалізується в рамках глобальної ідеї повної відмови від вуглецевого палива до 2050 року – у багатьох країнах висловили зацікавленість концепцією, але ніхто поки не придумав, як реалізувати її на практиці.

Можливість заздалегідь моделювати ситуації, які стануть наслідками сьогоднішніх дій, як мінімум, вбереже людство від багатьох грубих помилок. Уникнути потепління в планетарному масштабі або малого льодовикового періоду це не допоможе, а ось підготуватися до них стане цілком реально.

Серед наявних сьогодні комп'ютерних архітектур та тих, що очікуються найближчим часом, суперкомп'ютери на базі графічних процесорів є найбільш перспективним варіантом. Дослідники підрахували, що для повноцінної роботи цифрового близнюка Землі потрібна система з приблизно 20 000 графічних процесорів, яка споживає, за оцінками, 20 МВт енергії. Як з економічних, так і з екологічних міркувань, такий комп'ютер повинен експлуатуватися в місці, де в достатній кількості генерується "зелена" електроенергія.