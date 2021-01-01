Попри те що сучасні знання про органічні молекули просунулися дуже далеко, досі незрозуміло, як перші з них сформувалися в суворих умовах космосу. Відповідь на це питання намагаються отримати французькі астрономи, які створили спеціальний прилад для моделювання складних молекулярних зв'язків.

Пристрій, розроблений вченими з Паризького університету CY Cergy і Паризької обсерваторії, обіцяє дати відповіді на те, яким чином органічні сполуки формуються в космосі, повідомляє Scitech Daily. Прилад, відомий як VENUS, здатний імітувати об'єднання молекул у крижаній пітьмі міжзоряного простору.

Цікаво Дослідники виявили свідчення альтернативи темній матерії у 153 галактиках

Ми намагаємося змоделювати те, як складні органічні молекули утворюються в таких суворих умовах,

– розповіли астрономи.

Дослідники зазначають, що за останні 50 років у космосі було виявлено близько 200 різних молекулярних сполук. При цьому деякі з них відносяться до класу "пребіотичних" – беруть участь у процесі виникнення ранніх форм життя.

Що це дасть

Застосовуватися VENUS буде наступним чином: астрономи виявляють молекулярні зв'язки у космосі, а французька лабораторія дає пояснення тому, що там насправді відбувається. Пристрій зможе моделювати складні реакції за добу, що тривають у Всесвіті тисячі років. Крім того, є можливість імітації тих чи інших процесів для розуміння того, чи може щось подібне статися у космосі.



Апарат VENUS дає дослідникам уявлення про те, як може формуватися життя у космосі

Великий прорив у роботі очікується після запуску телескопа "Джеймс Уебб", запланованого на 2021 рік. Він повинен розширити розуміння Всесвіту, вклавши в руки дослідників найпотужніший інструмент за весь час досліджень космосу.