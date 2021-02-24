Інженери Каліфорнійського університету створили гнучку плівку з використанням квазіодномірного наповнювача з наноматеріалів, яка здатна екранувати електромагнітне випромінювання.

Професор електротехніки Олександр Баландін зазначає, що такі плівки можна буде застосовувати у сфері високочастотного зв'язку, для якої потрібні гнучкі, легкі, стійкі до корозії і недорогі матеріали. Важливо й те, що ці плівки борються з перешкодами.

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Електромагнітні перешкоди виникають, коли сигнали від різних електронних пристроїв перетинаються один з одним, що впливає на продуктивність.

Особливості гнучкої полімерної плівки

Плівки мають наповнювач у вигляді хімічно розшарованих пучків квазіодномірних ван дер Ваальсових матеріалів. Матеріал продемонстрував хороші захисні властивості від електромагнітних перепон у гігагерцовий і суб-терагерцевому діапазонах частот, що важливо для сучасних і майбутніх комунікаційних технологій.

Одномірні ван дер Ваальсові матеріали складаються з сильно пов'язаних атомних ланцюжків. Такі матеріали розшаровуються на голчасті "одномірні" структури, а не у двовимірні площини. Дослідники повідомили, що вони задіяли для цього хімічний процес, який можна масштабувати для масового виробництва одновимірних матеріалів.



Гнучка полімерна плівка / Фото UCR

Вчені синтезували композити, обробляючи трихалькогеніди перехідних металів, або TaSe3. Потім вони заповнили матрицю зі спеціального полімеру пучками розшарованого TaSe3, щоб отримати тонку чорну плівку.

При відсутності електропровідності плівки захищають від електромагнітних перешкод на 99,99%, відзначають дослідники.