Вчені створили органічні фотоелементи рекордного розміру та ефективності

Дослідники зі Швеції та Китаю зробили подвійний прорив у створенні органічних фотоелементів, які будуть довговічні, ефективні та дешеві у виробництві. При цьому вони взагалі не містять у процесі виробництва токсичних інгредієнтів.

Сучасні органічні фотоелементи перетворюють в електроенергію трохи більше ніж 18% сонячного світла, а їх ліміт ефективності становить, за оцінками вчених, 24%. Теоретично вони дешевші у виробництві й менше забруднюють довкілля, ніж кремнієві, але не мають поки що достатньої стабільності.

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Інший недолік цих елементів – необхідність використання токсичних розчинів із відносно низькою точкою кипіння. Більше стійкі до температури речовини знижують енергетичну ефективність органічного сонячного елемента.

Прорив у створенні ефективних та дешевих панелей

Міжнародна команда вчених зуміла виготовити фотоелемент за допомогою розчину з високою точкою кипіння і без токсичних інгредієнтів, продуктивність якого становить понад 17%.

До того ж у них вийшов сонячний модуль площею 36 квадратних сантиметрів із ККД понад 14%. Це максимальна ефективність для органічних фотоелементів із поверхнею понад 20 квадратних сантиметрів. Обидва ці прориви мають велике значення для комерціалізації сонячних елементів з органіки.