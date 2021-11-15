Як реалізували передачу інформації за допомогою нейтронів

У рамках дослідження вчені виміряли спонтанну емісію швидких нейтронів, що випускаються радіоактивним ізотопом каліфорнієм-252, який виробляється ядерними реакторами. Далі вони реалізували модуляцію нейтронного поля, тобто потоку вільних нейтронів, закодувавши найпростіші інформаційні елементи: слова, алфавіт і випадково обрані числа.

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Потік нейтронів потрапив на детектор, а вихідні дані декодувалися на ноутбуці за допомогою якого закодована інформація була відновлена.

Для перевірки працездатності системи було проведено подвійний сліпий тест, у якому отримане на генераторі випадкових чисел значення було закодовано без попереднього повідомлення відправника, після чого сигнал було передано та декодовано. Усі тести з передачі даних виявилися успішними на 100%.

Користь технології

Професор Ланкастерського університету Малькольм Джойс прокоментував проєкт:

Ми демонструємо потенціал випромінювання швидких нейтронів як бездротовий зв'язок для випадків, де електромагнітна передача даних або неможлива, або обмежена за своєю природою.

Він уточнив, що швидкі нейтрони мають перевагу перед електромагнітними хвилями, які послаблюються під час проходження через різні перешкоди, зокрема металеві.

Ця технологія може бути корисною у тих випадках, коли електромагнітні хвилі не працюють, а прокладання кабелю не рекомендується: захисні оболонки реакторів або металеві склепіння та перебирання в морських спорудах.

Цікаво! Нейтронний зв'язок стане в пригоді й у надзвичайних ситуаціях, коли традиційні комунікації не працюють.