Ще ж і надто, розроблена вченими технологія дозволяє випускати цей міцний і легкий матеріал великими партіями. Технологія виробництва полімеру легко масштабується і може використовуватися для виготовлення інших типів матеріалів.

Не пропустіть Вченим вдалося отримати енергію з порожнечі, відтворивши загадковий ефект Швінгера

Як вдалося отримати матеріал

Вчені почали з мономеру меламіну, що складається з атомів вуглецю та азоту. У розчині та за певних умов ці молекули ростуть вшир, набуваючи форми дисків, які потім формують шари, з'єднані вуглецевими зв'язками.

Замість того, щоб робити молекули у вигляді спагетті, ми можемо зробити простирадло з молекул, змусивши їх зчепитися між собою у двох вимірах. Цей механізм відбувається спонтанно в розчині, і після того, як ми синтезували цей матеріал, ми можемо легко застосувати метод покриття центрифугуванням, щоб плівка стала неймовірно міцною,

– сказав старший дослідник Майкл Країно.

Матеріал назвали 2DPA-1, і він має низку вражаючих властивостей:

він вкрай тонкий і легкий;

за міцністю матеріал вдвічі перевершує сталь;

він дуже стійкий до деформації (вшестеро стійкіший від куленепробивного скла);

також матеріал повністю непроникний для газів та рідин.

Сфера застосування

Вражаючі характеристики 2DPA-1 дають змогу застосувати його у низці напрямків та сфер. Як варіант, новий матеріал буде чудовим захисним покриттям для деталей автомобілів, електроніки, а також його можна застосовувати й у будівельній сфері.