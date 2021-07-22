Магнітний компонент сучасних запам'ятовуючих пристроїв зазвичай складається з тонких магнітних плівок, які тим часом залишаються тривимірними. Їх товщина дорівнює сотням або навіть тисячам атомів.

Цікаво Вчені створили твердий матеріал з найнижчою теплопровідністю

Вчені давно шукали спосіб створити двовимірні магніти, що дозволило б зберігати більше даних на одному пристрої. Результати в цій області були, але сучасні 2D-магніти втрачають свої властивості при кімнатній температурі і стають нестабільними. Для підтримки магнетизму їм потрібні вкрай низькі температури.

Учені з Національної лабораторії Лоуренса Берклі при Міністерстві енергетики США і Каліфорнійського університету успішно вирішили цю проблему.

Двовимірний та найтонший у світі магніт

Ми перші, хто створив двовимірний магніт, який зберігає свої властивості при кімнатній температурі,

– заявив старший автор дослідженн Цзе Яо.

Розробка відкриє нові можливості і для квантової механіки, оскільки з її допомогою можна вивчати взаємодії окремих атомів. Дивно, до речі, що він не втрачає своїх властивостей не тільки при кімнатній температурі, але і при 100 градусах Цельсія.

Магніт створили на основі оксиду цинку, легованого кобальтом. Всього за кілька годин запікання в звичайній лабораторній печі суміш перетворювалася в один атомний шар оксиду цинку з невеликою кількістю атомів кобальту, затиснутих між шарами графена. На останньому етапі графен згорав, залишаючи лише атомний шар оксиду цинку, легованого кобальтом.

Особливих складнощів технологія не має, тому автори роботи вважають, що їх матеріал можна запустити в масове виробництво при мінімальних витратах.