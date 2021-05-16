Існує кілька способів, які сучасні астрономи застосовують для пошуку позаземного життя. Можна слухати радіосигнали з глибокого космосу, шукати відмінності у складі атмосфери планет або збирати зразки ґрунту і льоду для аналізу, як це робить марсохід Perseverance.

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У 2024 році NASA планує відправити апарат за зразками з супутника Юпітера Європи, а у 2027 році в рамках місії Dragonfly – сісти на Титан.

Основний метод пошуку слідів життя за допомогою апаратів, що спускаються на поверхню – мас-спектрометрія. Вона дозволяє одночасно вимірювати безліч складових в зразках і виявляти свого роду їх "відбиток". Проте, інтерпретувати результати такого аналізу буває важко.

Яке життя ми шукаємо на інших планетах

Наскільки відомо нашій науці, все життя на Землі побудована за одним і тим же молекулярним принципом, що дозволяє зробити висновок, що воно має єдине джерело. Однак у моделях примітивних процесів, які могли привести до зародження життя на Землі, відзначаються схожі, але не повністю ідентичні версії молекул.

Ще ж і надто, природні хімічні процеси також здатні виробляти багато цеглинок біологічних молекул. Оскільки ми все ще не знайшли зразка позаземного життя, виникає концептуальний парадокс: ми не знаємо, чи розвивалося життя у Всесвіті за тими ж законами, що і на Землі, тому не можемо з упевненістю стверджувати, що знайдена на іншій планеті молекула не вказує на наявність позаземного життя.

Новий метод пошуку інших форм життя

Група вчених під керівництвом фахівців з Токійського технологічного інституту вирішили підійти до цієї проблеми з допомогою комбінації двох методів. Застосувавши метод резонансної мас-спектрометрії з перетворенням Фур'є (FT-ICR MS), вони виміряли спектр мас великої кількості комплексних органічних молекул, у тому числі отримані з синтетичних зразків, органіку з метеоритів, вирощені в лабораторії мікроорганізми і необроблену нафту. Ці зразки містили десятки тисяч окремих молекулярних сполук.

На відміну від традиційного підходу, вчені не стали ідентифікувати окремо кожну молекулу, а подивилися на загальну статистику і розподіл сигналів. Складні органічні молекули мали різні "відбитки", які набагато складніше помітити людині.

Завантаживши ці дані в алгоритм машинного навчання, дослідники виявили, що він зміг класифікувати зразки за належністю до біологічних і небіологічних видів з точністю близько 95%. Важливо підкреслити, що перед цим вони значно спростили необроблені дані, щоб вони виявилися схожими на зібрані за допомогою інструментів, встановлених на борту космічних апаратів.

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Чому це справді важливий крок

Дослідження вчених відкриває безліч цікавих варіантів використання мас-спектрометрії в астробіології.

Рік тому NASA видало перший грант на пошук технологічних сигнатур у космосі, не пов'язаних з радіосигналами. Група провідних астрофізиків США складуть бібліотеку слідів позаземних цивілізацій, розвинених до ступеня отримання енергії свого сонця і забруднення атмосфери фреоном. Тобто відповідних поточному розвитку нашої цивілізації.