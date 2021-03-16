Вчені з Фуданьського університету в Шанхаї створили тканину для розумного одягу. На відміну від аналогів, у ній світиться не вся поверхня. Частина волокон утворюють пікселі, які можна включати і вимикати незалежно від інших. За словами вчених, тканина не боїться розтягувань та інших деформацій.

Тканина складається з трьох видів волокон. В основі – бавовняні. У них вплетено два інших види волокон: прозорі й електропровідні. Також в складі присутній електролюмінесцентний матеріал. При подавачі напруги в місці контакту функціональних волокон виникає світіння. Таким чином, їх можна активувати в довільному порядку, щоб виводити інформацію.

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Деталі дослідження

Автори створили кілька прототипів, щоб показати потенційне застосування технології. Наприклад, рукав з дисплеєм. У ньому є сенсорна панель, сонячна панель, що виробляє енергію, і акумулятор.



Тканина створюється з трьох типів волокон і електролюмінесцентного матеріалу / Фото Nature

Клавіатура складається з вплетених в тканину вуглецевих і металевих волокон. При натисканні вони стикаються й опір різко падає. Сонячна панель складається з титанових ниток, на поверхні яких виростили нанотрубки з оксиду титану. Вони дозволяють виробляти струм в ланцюжку, в який включено акумулятор, що складається з цинкової нитки та волокна з вуглецевих нанотрубок.



Складові технології дисплеїв на тканині / Фото Nature

До цієї тканинної конструкції приєднується зовнішній блок управління з мікроконтролером і Bluetooth-модулем.

Дослідники вважають, що подібний одяг можна використовувати, наприклад, для навігації. Під час ходьби на рукав можна виводити карту і мітку поточного місця розташування. Також можна демонструвати повідомлення — спочатку іконку листа, а при натисканні на сенсорний екран, дисплей покаже текст повідомлення.



Приклади застосування дисплеїв на тканині / Фото Nature

Дослідники перевірили тканину на зносостійкість: після багаторазового прання та складання помітного падіння яскравості пікселів не виявили.

Дивіться демонстрацію можливостей технології: відео