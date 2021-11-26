Дослідники зі Стокгольмського університету з'єднали лігнін з нетоксичними хімічними речовинами без попередньої обробки, отриманими з етиленгліколю. У результаті вони отримали матеріал з характеристиками, що нагадують термореактивну пластмасу.

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Лігнін Органічний полімер, який утворює стінки клітин рослин, у тому числі дерев. Це побічний продукт целюлозної промисловості, а також застосовується у виготовленні нових видів акумуляторів, вуглепластику та бетону.

Що отримали вчені

Чорна речовина, яку на виході отримали вчені, може набувати різноманітних форм. Її можна застосовувати у традиційній технології лиття інжекційного формування.

Створений нами матеріал ідеально вписується в сучасну тенденцію руху до стійких матеріалів, що переробляються. Завдяки тому, що в його структурі є динамічні ковалентні зв'язки, матеріал можна формувати знову і знову, при відносно слабкому нагріванні,

– зазначив професор Міка Сіппонен.

Цікаві особливості матеріалу

Дослідники виявили, що змінюючи пропорції лігніну в матеріалі, можна налаштовувати його характеристики: він може ставати м'яким і міцним, твердим і крихким або навіть набувати надійного клею.

У всіх цих випадках речовину можна повернути у вихідний стан впливом температури та багаторазово повторно використовувати. При цьому матеріал зберігає механічну міцність, яку можна порівняти з існуючими реактопластами.