Три дослідники опублікували свої висновки в журналі Physical Review Letters. Вони стверджують, що гіпотеза заснована на проблемах з постійною Габбла, швидкістю розширення Всесвіту.

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У нещодавньому звіті SciTechDaily про дослідження йдеться, що прогнози для цієї константи набагато повільніші, ніж ті, що були зафіксовані в ході вимірювань насправді. Зараз вчені намагаються з'ясувати, що ж викликає невідповідність. На думку дослідників, причиною може бути дзеркальний світ, який ми поки що не бачимо.

Це може дати спосіб зрозуміти, чому існує невідповідність між різними вимірами швидкості розширення Всесвіту,

– йдеться у заяві дослідників про свої висновки.

Десь там у Всесвіті

Вчені давно збудували кілька моделей космосу. Тепер завдання полягає в тому, щоб створити таку модель, яка не порушує жодного з відкритих космологічних законів. Дослідники кажуть, що якщо Всесвіт якимось чином використовує те, що ми знаємо про його фізику та симетрію, може існувати невидимий дзеркальний світ, дуже схожий на наш, за винятком гравітаційного впливу на наш світ.

Водночас це не найдикіша озвучена вченими теорія. Деякі дослідники вважають, що Всесвіт сам по собі є чимось на зразок нейронної мережі, а інші припускають, що може бути навіть дві реальності, які взаємодіють одна з одною.

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Як звучать чорні діри та зірка, що "вижила" після вибуху наднової

До речі, нове дослідження виявило вісім раніше невідомих ехо-сигналів від прилеглих рентгенівських подвійних систем чорних дір у Молочному Шляху. Вченим вдалося перетворити ці ехо-сигнали на звукові хвилі. Вони звучать так, ніби проходять через жахливу аеродинамічну трубу. Що цікаво, відлуння натякають на роль чорних дір в еволюції галактик. Детальніше почитати про відкриття та послухати, як звучать чорні діри можна у нашому матеріалі.

Аналізуючи дані з "Габбла", астрономи виявили, що світло від наднової SN 2013ge тьмяніє з 2016 року, але поруч з нею розташовується інше джерело ультрафіолетового випромінювання, що зберігає свою яскравість, а значить, йдеться про подвійну систему, в якій "вижила" одна з зірок. Більше деталей шукайте у нашому матеріалі.