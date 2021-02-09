Вчені склали план "генерального прибирання" на земній орбіті

Міжнародна група вчених семи країн склала перелік космічного сміття, з якого потрібно почати прибирання земної орбіти. У список увійшли 50 найнебезпечніших об'єктів на низькій навколоземній орбіті, в першу чергу – корпуси ракет.

Вчені звернулися до ряду міжнародних космічних організацій, кожна з яких представила свій перелік об'єктів, що становлять небезпеку для супутників.

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Що приберуть першим

У роботі брали участь вчені зі США, Китаю, Японії, Німеччини, Італії, Росії та Франції.

Списки аналізували з урахуванням низки факторів, основні з яких — це маса, частота зустрічей, час життя на орбіті та близькість до активних супутників. Фінальний перелік показує те космічне сміття, яке в пріоритетному порядку підлягає видаленню з земної орбіти.

Згідно з науковими моделями, зараз на орбіті знаходиться понад 128 мільйонів уламків космічного сміття розміром від 1 міліметра і 34 000 уламків розміром від 10 сантиметрів.

Експерти вже назвали це "катастрофою, яка очікує свого часу": будь-який, навіть дрібний уламок, що рухається на великій швидкості, може завдати шкоди супутникам.