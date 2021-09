Вчені розв'язали загадку, якій 1,7 мільярда років

Дослідження еволюційних процесів та давніх тварин – тяжка задача. Річ у тім, що багатьох залишків від багатьох тварин, ймовірно, не збереглося. А від деяких залишилися лише примарні сліди на камінні. Тому вченим часто доводиться відкладати знахідки "у коробку", щоб знову дослідити їх через певний час, коли з'являться нові методи дослідження та нові дані.

Близько 50 років тому в Австралії знайшли скелю з кварциту. Ця осадкова гірська порода утворилася близько 1,7 мільярда років тому, а 1,2 мільярда років набула сучасного вигляду та стала повністю твердою. Прямо у скелі можна побачити нірки, які однозначно зробили тварини. Проблема полягає у тому, що нірки були утворені за 1 мільярд років до появи самих тварин.

Сліди риття давніх тварин залишилися у кварциті / Фото Proceedings of the National Academy of Sciences

Розв'язка давньої загадки

Науковці відразу припустили, що проходи у камені зробили давні ракоподібні. Та їх все одно ніяк не могло існувати на Землі 1,7 – 1,2 мільярда років тому.

Таксон ракоподібних, ймовірно, виник у Кембрійському періоді – близько 540 мільйонів років тому. Принаймні тоді вони починають з'являтися як скам'янілості.

Повідомлення про скам'янілі сліди тварин у метаосадкових породах палеопротерозойської групи у Західній Австралії, віком 1,7 мільярда років являє спокусливу загадку,

– мовиться у дослідженні.

За справу взялася міжнародна команда науковців. Вони пішли оригінальним шляхом та вирішили виміряти вік відкладень всередині нір, які залишили давні ракоподібні.

Виявилося, що вік піску всередині цих ходів на мільярд років менший, ніж самого каменю.

Як тварини змогли прорити твердий кварцит?

Річ у тім, що ракоподібним не довелося вгризатися у твердий камінь. Вони на це не здатні.

Ретельні дослідження показали, що твердий кварцит піддався сильному хімічному вивітрюванню близько 50 мільйонів років тому, що зробило його структуру менш твердою та нещільною.

Це "вікно", коли ракоподібні могли вгризтися у "м'який" камінь тривало протягом близько 10 мільйонів років. Потім породи затверділи, знову перетворившися на кварцит.

Таким чином, вік каміння дійсно сягає 1,7 мільярда років. Але нірки виникли близько 50 – 40 мільйонів років тому.