І влітку, і взимку: розробили тканину, яка зігріває і охолоджує одночасно

Вчені з Китайського університету Чжецзян і Університету Вестлейк у США розробили унікальний багатошаровий матеріал Janus на основі політетрафторетилену eRTFE. До складу волокна також увійшли компоненти, які в сукупності дають тканині одночасно зігріваючі і охолоджуючі властивості.

У Janus великі перспективи: технологія виробництва проста і не вимагає значних фінансових витрат. Одяг працює потрібним власнику способом, залежно від сторони, якою його вдягнути.

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Як це працює

Якщо людина надягає одяг з тканини, що зігріває стороною назовні, то наночастинки цинку і міді в її складі починають поглинати сонячну енергію, сприяючи збереженню тепла.

Якщо вивернути одяг, то починає працювати пористе полімерне покриття РММА, яке охолоджує, відбиваючи та розсіюючи зайве тепло.

Під час випробувань вчені взяли матеріал, що імітує людську шкіру. Поверх нього знаходився зігріваючий шар тканини. Під впливом сонячного світла "шкіра" нагрілась на 10 градусів за Цельсієм більше, ніж чорна бавовна.

У другому експерименті охолоджуюча сторона знизила температуру штучної шкіри на 11,6 градуса за Цельсієм більше в порівнянні з білою бавовною.

Такий матеріал має й інші переваги. Крім того, що він добре дихає – майже як тканини з бавовни – якщо підключити до нього термогенератор, то за рахунок різниці температур можна отримати трохи електроенергії для живлення дрібної натільної електроніки.