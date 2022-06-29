Зовні лінза нагадує обрізану та перевернуту піраміду. Насправді ж це багатошарова структура з різних полімерних матеріалів та з великою кількістю граней.

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Важлива розробка

Конструюючи лінзу вчені вивчали різноманітні методи, які допомагали спрямовувати світло у потрібну точку з заданим коефіцієнтом заломлення в кожному шарі. Крім цього, потрібно було врахувати температурне розширення, яке відрізняється для різних матеріалів.

В результаті, вченим довелося провести масштабне наукове дослідження, адже потрібно було, щоб призмоподібна лінза могла фокусувати світло на фотоелементі від променів Сонця, що падають під різними кутами і при цьому не руйнувалася б.



Призмоподібні лінзи / Фото Nina Vaidya / Stanford University

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Що це дає на практиці

Пасивна технологія фокусування світла на фотоелементах – Axially Graded Index Lenses (AGILE) – в ході експериментів показала здатність збирати до 90% світла, та посилювати його яскравість при фокусуванні в 3 рази.

Це може допомогти скоротити площу як самих сонячних панелей, так і займаних ними місць, яких, до речі, не так багато, якщо багато в чому покладатися на сонячну енергетику. Наприклад, достатніх площ немає у Японії, а Європі під цю справу віддаються землі сільськогосподарського призначення.